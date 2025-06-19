Виктор Мосиенко может получить 22 года заключения за госизмену

Второй Западный окружной военный суд занимается рассмотрением дела Виктора Мосиенко, новосибирского театрального руководителя и актера, которому вменяют государственную измену, нелегальный оборот взрывчатых веществ и причастность к террористической деятельности. Государственный обвинитель ходатайствовала перед судом о признании его виновным и назначении наказания в виде 22 лет тюремного заключения, сообщает «Царьград» .

«Прошу признать виновным Мосиенко Виктора Николаевича и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, из которых первые 3 года отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1,5 года», — заявила сторона обвинения.

Она подчеркнула, что показания Мосиенко, в которых он признал свою вину, вызвали определенные вопросы. По ее мнению, его утверждения о том, что он якобы руководствовался интересами украинских детей, не соответствуют линии защиты и выглядят надуманными. Прокурор также высказала сомнения в искренности так называемого «чистосердечного раскаяния» подсудимого.

Ранее стало известно об аресте жителя Крыма, которого подозревают в передаче информации о военных объектах украинской стороне.