Поиски пропавшей 9-летней девочки вышли за пределы Смоленска

сегодня в 16:59

Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку начали искать и за пределами города, сообщает ТАСС .

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Сальвар», территория поисков ребенка была расширена.

Утром 24 февраля девочка вышла погулять с собакой из квартиры дома на улице Маршала Еременко. Позднее ее мама обнаружила во дворе лишь питомца и забила тревогу. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

Местная жительница рассказала, что видела девочку на улице примерно за час до ее исчезновения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.