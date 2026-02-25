Поиски пропавшей 9-летней девочки вышли за пределы Смоленска
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку начали искать и за пределами города, сообщает ТАСС.
Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Сальвар», территория поисков ребенка была расширена.
Утром 24 февраля девочка вышла погулять с собакой из квартиры дома на улице Маршала Еременко. Позднее ее мама обнаружила во дворе лишь питомца и забила тревогу. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.
Местная жительница рассказала, что видела девочку на улице примерно за час до ее исчезновения.
