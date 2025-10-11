Похудел на 20 кг: экс-кадровик Минобороны Кузнецов жалуется на недоедание в СИЗО

Экс-руководитель отдела кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов жалуется на свое состояние в СИЗО. Он заявляет, что потерял в весе 20 кг из-за того, что плохо питается, пишет SHOT .

Находящийся в СИЗО Кузнецов оказался недоволен не только рационом питания, но и тем, что стражи порядка прилагают усилия по конфискации имущества его семьи, оцениваемого в полмиллиарда рублей.

В отношении бывшего кадрового работника Минобороны инициирована процедура конфискации всего имущества. Семья Кузнецова также недовольна изъятием практически всех ценностей.

По словам адвоката, помимо недвижимого имущества, под конфискацию подпадает вся ювелирная коллекция семьи, включая даже недорогие украшения. В числе прочего изъятию подлежат 55 золотых монет общей стоимостью 2 млн рублей, преподнесенных супругой Кузнецова в честь его 55-летия, а также швейцарские часы стоимостью 160 тыс. рублей, подарок от дочери, и серебряные погоны, оцененные в 183 тыс. рублей.

Кузнецова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в его жилище было обнаружено более 100 млн рублей. В это же время сестра его жены предприняла попытку продать дом в Краснодаре, архитектура которого схожа со стилем предполагаемой взятки. Следственный комитет недавно завершил расследование уголовного дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.