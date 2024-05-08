Похожий на снаряд предмет нашли в Москве во время проведения земляных работ
Снаряд калибра 120 мм нашли в Москве в 20 метрах от жилых домов
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Во время земляных работ на северо-западе Москвы обнаружили предмет, похожий на снаряд 120 мм калибра, сообщает «360».
Инцидент произошел на улице Саляма Адиля. От места, где был найден снаряд, до жилых домов примерно 20 метров.
Ранее на северо-западе Москвы, недалеко от жилых домов обнаружили предмет, напоминающий гранату. На место вызвали кинологов.
Также возле жилого дома на улице Хачатуряна в столице обнаружили учебную противопехотную фугасную мину «Лепесток». Мину нашли около бордюра. На место вызвали саперов.