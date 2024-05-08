Похожий на снаряд предмет нашли в Москве во время проведения земляных работ

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Снаряд калибра 120 мм нашли в Москве в 20 метрах от жилых домов

Во время земляных работ на северо-западе Москвы обнаружили предмет, похожий на снаряд 120 мм калибра, сообщает «360» .

Инцидент произошел на улице Саляма Адиля. От места, где был найден снаряд, до жилых домов примерно 20 метров.

Ранее на северо-западе Москвы, недалеко от жилых домов обнаружили предмет, напоминающий гранату. На место вызвали кинологов.

Также возле жилого дома на улице Хачатуряна в столице обнаружили учебную противопехотную фугасную мину «Лепесток». Мину нашли около бордюра. На место вызвали саперов.