«Похоронные сбережения»: мошенники выманили у московской пенсионерки 18 млн рублей

Телефонные мошенники обманули 75-летнюю столичную пенсионерку почти на 18 млн рублей. Аферисты выманили у жертвы даже «похоронные сбережения», сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Неизвестный связался с пожилой женщиной под видом сотрудника банка и утверждал, что на ее имя якобы пытались оформить кредит. В ходе общения мошенник узнал у жертвы всю информацию о находившихся на ее банковских вкладах сбережениях.

Он начал уверять женщину, что все деньги будут возвращены, как только она поможет поймать преступников, пытавшихся взять кредит. Для этого необходимо снять деньги с банковских счетов, а также собрать хранящиеся дома средства, и передать их курьеру.

Однако на этом злоумышленник не остановился и убедил жертву продать ее квартиру на Открытом шоссе, чтобы якобы спасти свое жилье. После поимки «преступников» и возврате денег женщина смогла бы выкупить ее обратно. Пенсионерка продажа недвижимость и передала деньги курьеру.

После этого москвичка передала курьеру еще 800 тыс. рублей, которые ее уговорить взять в долг у знакомых. Лжесотрудник банка обещал, что деньги женщине на днях вернут, однако перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 17,9 млн рублей.

Столичная прокуратура устанавливает лиц, которые причастны к краже денежных средств у пенсионерки.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники развели чемпиона России по Dota 2 почти на 600 тысяч рублей.