Погребены заживо: люди на Камчатке погибли под лавинами снега

На Камчатке, где бушует непогода, люди погибают под лавинами снега. Двое мужчин уже погребены заживо. Горы снега заваливают дома и машины по всему региону, сообщает Baza .

В Сероглазке на 62-летнего мужчину с крыши частного дома спустилась огромная лавина, он не смог выбраться. Когда на место происшествия прибыли медики и спасатели, он уже скончался.

Второй погибший — 60-летний житель Петропавловска-Камчатского. На него сошла лавина с крыши двухэтажного дома. Спасти его не удалось.

Настоящий кошмар происходит на Камчатке из-за непогоды. Люди заблокированы в своих домах и в магазинах, ледяные глыбы и снег падают с крыш, разбивают окна.

Из-за непогоды в регионе работают сирены. В Петропавловске-Камчатском объявлена лавинная опасность.

На одном из видео местная жительница вылезает на улицу через узкий проем, на ширину которого удалось открыть подъездную дверь, и оказывается в снежной «пещере», откуда нужно выбраться вверх примерно до уровня второго этажа.

Также в Сети появилось видео опасных зимних развлечений жителей Камчатки. Они прыгают с балконов, которые находятся на высоких этажах, и приземляются в сугробы.

