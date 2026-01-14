Опасные развлечения: жители Камчатки выпрыгивают из окон в огромные сугробы

В Сети появилось видео опасных зимних развлечений жителей Камчатки. Они прыгают с балконов, которые находятся на высоких этажах, и приземляются в сугробы, сообщает Telegram-канал «Метеодневник».

Шокирующие кадры опубликованы в Сети. Молодой человек в маске поверяет карманы, а затем направляется на балкон. Там он становится ногами на раму, отталкивается и падает вниз.

Оператор заснял, как экстремал перевернулся в воздухе и приземлился в огромные сугробы. К счастью, молодой человек пошевелился. Стало понятно, что он жив. Граждан призвали не повторять подобные трюки и беречь свое здоровье.

Жители Камчатки из-за непогоды по пояс утопают в снегу, путь на улицу им приходится откапывать самим. На одном из видео местная жительница вылезает на улицу через узкий проем, на ширину которого удалось открыть подъездную дверь, и оказывается в снежной «пещере», откуда нужно выбраться вверх примерно до уровня второго этажа.

