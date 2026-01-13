Сугробы до второго этажа и пещеры из снега: Камчатку накрыла непогода

Жители Камчатки из-за непогоды по пояс утопают в снегу, путь на улицу им приходится откапывать самим, сообщает телеканал «Звезда» .

Из-за циклона выходы из подъездов завалило огромными сугробами, в некоторых районах региона они выросли до второго этажа. На одном из видео местная жительница вылезает на улицу через узкий проем, на ширину которого удалось открыть подъездную дверь, и оказывается в снежной «пещере», откуда нужно выбраться вверх примерно до уровня второго этажа.

Очевидцы сняли видеоролик с медиками, которые везли пациента по снегу, а сами шли рядом, по колено проваливаясь в сугроб.

Еще из-за циклона авиасообщение с Камчаткой прервано. В Петропавловске-Камчатском не ходят автобусы, а в школах и институтах города отменили занятия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.