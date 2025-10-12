сегодня в 05:48

Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты ехали на саммит в Шарм-эш-Шейх

Погибшие в ДТП в Египте катарские дипломаты входили в службу протокола и направлялись на Шарм-эш-Шейх, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что автомобиль перевернулся примерно в 50 км от египетского город

В египетском Шарм-эш-Шейхе произошло ДТП, в результате которого погибли три катарских дипломата.

При этом 2 дипломата получили травмы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможном визите на Ближний Восток 11 или 12 октября для участия в переговорах по урегулированию ситуации в регионе.

