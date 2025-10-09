Трамп заявил о вероятности урегулирования палестино-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном визите на Ближний Восток 11 или 12 октября для участия в переговорах по урегулированию ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами в Белом доме американский лидер выразил оптимизм относительно перспектив заключения соглашения, отметив, что сделка «очень близка».

«Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября», — заявил Трамп, уточнив, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

Глава американской администрации подчеркнул, что в переговорном процессе участвуют «все исламские страны, все арабские государства», включая движение ХАМАС, а также высоко оценил квалификацию обеих переговорных сторон.

Переговоры возобновились 6 октября в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта и Катара, при этом США представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ранее, 29 сентября, Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа из 20 пунктов, предусматривающий введение временного внешнего управления в секторе Газа и размещение там международных стабилизационных сил. В то время как Израиль уже выразил согласие с предложениями Вашингтона, ХАМАС заявил о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.