Reuters: три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

В египетском Шарм-эш-Шейхе произошло ДТП, в результате которого погибли три катарских дипломата, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в в египетском Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.

При этом 2 дипломата получили травмы.

