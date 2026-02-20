Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию через туроператоров

Группа китайских туристов, погибшая на Байкале, договорилась об экскурсии с местным жителем, а не оформляла ее официально через туроператоров, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

Туристов вез местный водитель. Предварительно, их маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

В АТОР отметили, что лед на участке, по которому двигалась машина группы, еще не набрал достаточной прочности в отличие от официально открытых ледовых трасс.

Водитель «буханки» с китайскими туристами решил проехать через закрытую переправу на пути к острову Ольхон. В районе мыса Хобой машина угодила в трещину и затонула.

Ранее сообщалось, что всего в машине находилось 9 человек: 8 туристов и водитель. Один китайский путешественник сумел выбраться из воды после ЧП.

Подо льдом найдены тела семи человек. Проводятся водолазные работы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.