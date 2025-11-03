Погиб пассажир въехавшего в бетонный блок Fiat на МКАД
3 ноября около 08:12 на первом километре внешней стороны МКАД водитель Fiat потерял управление и наехал на бетонный блок. Погиб пассажир, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.
Водитель травмирован. Его увезли в больницу.
На месте происшествия находятся работники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняют.
