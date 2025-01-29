Поджечь здание, украсть деньги: мошенники жестоко обманули столичного школьника

Мошенники с Украины убедили восьмиклассника поджечь помещение, где располагается совет депутатов Внуковского поселения Москвы, и взять 1 млн рублей из семейного сейфа. Также у его родителей требовали выкуп за сына, сообщает Mash .

Утром 28 января школьник подошел к совету депутатов Внуковского поселения. Подросток разбил окна, стал поджигать здание, бросать бутылки с горючим. Все это юноша проделал по указанию злоумышленников. В итоге его спугнул охранник.

Также данные мошенники обрабатывали родителей школьника. Их смогли убедить, что взяли парня в заложники, грозились его покалечить. Еще родителям отправили снимок мальчика с огнем (около здания совета депутатов).

После этого мошенники потребовали у москвичей денег. На карте отца подростка было только 10 тыс. рублей, а срочно взятый кредит и перевод банк заморозил в целях безопасности. Обмануть мужчину на крупную сумму у злоумышленников не вышло.

В это время в квартиру пришли полицейские: дочка подслушала разговор папы с мошенниками и вызвала сотрудников МВД. Восьмиклассника нашли позднее, но взятых в сейфе родительских денег у него при себе уже не было.