Подводный беспилотник МЧС обследует севшее на мель судно у Сахалина

Подводный беспилотник МЧС обследует китайское судно AN YANG 2, севшее на мель у Сахалина для того, чтобы проверить наличие утечек нефтепродуктов и оценить повреждения корпуса, сообщает РЕН ТВ .

«Для этого необходимо ввести определенные юридические распоряжения, и мы ждем их», — говорится в сообщении.

Сейчас у судна устанавливают боновые заграждения для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил в своем Telegram-канале, что главная задача — не допустить экологической катастрофы и чтобы иностранный владелец корабля не бросил его. Такой случай в истории Сахалина уже был в 2021 году.