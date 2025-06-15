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12 июня школьник на велосипеде залил вечный огонь водой в Ярославской области. Он вылил воду из цветочных ваз на мемориале.

Как рассказал источник, ребенок посчитал, что произошел пожар, поэтому и потушил огонь.

Ранее пьяный мигрант помочился на Вечный огонь в Туле и попал на видео. Его задержали.