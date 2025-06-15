Подумал, что пожар: потушивший Вечный огонь под Ярославлем мальчик — аутист
Мальчик, потушивший Вечный огонь в Семибратове, страдает аутизмом
Фото - © Мемориал «Вечный огонь» в округе Воскресенск/Медиасток.рф
8-летний мальчик, потушивший Вечный огонь в Семибратове Ярославской области, страдает аутизмом, сообщает РЕН ТВ.
12 июня школьник на велосипеде залил вечный огонь водой в Ярославской области. Он вылил воду из цветочных ваз на мемориале.
Как рассказал источник, ребенок посчитал, что произошел пожар, поэтому и потушил огонь.
Ранее пьяный мигрант помочился на Вечный огонь в Туле и попал на видео. Его задержали.