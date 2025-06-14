Школьник из Ярославской области залил Вечный огонь водой в День России
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Школьник залил вечный огонь водой в День России в Ярославской области. Правоохранительные органы разыскивают хулигана, сообщает 112.
Инцидент произошел в населенном пункте Семибратово. Мальчик лет 7-8 подъехал к мемориалу на велосипеде, а затем вылил на огонь воду из цветочных ваз. После этого юный злоумышленник с важным видом скрылся с места преступления.
В настоящее время полицейские разыскивают ребенка и его родителей для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вероятно, кто-то мог надоумить школьника совершить пакость именно в государственный праздник.
Ранее подростки топорами разгромили электричку на Ярославском направлении Московской железной дороги. Происходящее вандалы снимали на видео.