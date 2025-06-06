«Раз******* вагоны!»: подростки топорами разгромили поезд в Московском регионе

Подростки разгромили электричку на Ярославском направлении Московской железной дороги. Несовершеннолетние вандалы вооружились топорами и снимали преступление на видео, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

На кадрах, которые появились в Сети, подростки разбивают стекла и ругаются отборным матом. Они проникали в заднюю кабину электропоезда, где продолжили совершать преступления.

«Раз******* вагоны! Давай! Давай!» — кричит оператор, пока его друзья орудуют топорами.

Подобные действия влекут за собой ответственность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

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