«Перегар, моча, кровь»: отморозки напали на люксовый салон в Москве

В Москве шестеро мужчин напали на люксовый барбершоп на Земляном валу. Злоумышленники обокрали салон и устроили в нем погром, а двое из налетчиков уснули прямо на месте случившегося, напившись найденным алкоголем, утверждает «112» .

Ворвавшиеся в салон заметили дорогой алкоголь, который лежал в парикмахерской. Мужчины напились, съели найденный шоколад и фрукты, после чего устроили драки на ножницах и погром.

Ближе к утру четверо взломщиков набрали имущества на 300 000 рублей и покинули барбершоп, однако двое их товарищей решили отоспаться прямо там. Их обнаружила администратор салона, которая пришла на работу утром. Перед ее глазами предстал разгромленный салон со следами крови на полу, а в самом помещении пахло мочой и перегаром.

Сотрудница вызвала правоохранителей, которые задержали двух спавших в парикмахерской мужчин. Одного из них, раненого ножницами, сперва отвезли в больницу, второго — сразу в полицейский отдел.

Администратор полагает, что налетчиков могла подослать ее бывшая коллега, которая недавно попалась на употреблении наркотиков.