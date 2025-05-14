Пьяный мигрант помочился на Вечный огонь в Туле и попал на видео

СК: иностранца задержали за осквернение мемориала ВОВ в Туле

Мигрант справил нужду на Вечный огонь мемориала «Три штыка» на площади Победы в Туле, сообщает Telegram-канал «Тула. Происшествия» .

Инцидент произошел 26 марта текущего года. На опубликованных кадрах видно, как иностранный гражданин посреди дня справляет нужду на военный мемориал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернения символа воинской славы и памяти защитников Отечества).

Согласно данным СУ СК России по Тульской области, мигрант в состоянии алкогольного опьянения осквернил мемориальный комплекс «Памятник защитникам Тулы в года Великой Отечественной войны».

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.