Пьяный мигрант помочился на Вечный огонь в Туле и попал на видео
Мигрант справил нужду на Вечный огонь мемориала «Три штыка» на площади Победы в Туле, сообщает Telegram-канал «Тула. Происшествия».
Инцидент произошел 26 марта текущего года. На опубликованных кадрах видно, как иностранный гражданин посреди дня справляет нужду на военный мемориал.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернения символа воинской славы и памяти защитников Отечества).
Согласно данным СУ СК России по Тульской области, мигрант в состоянии алкогольного опьянения осквернил мемориальный комплекс «Памятник защитникам Тулы в года Великой Отечественной войны».
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.