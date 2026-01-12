Подруга умершей блогерши Маришки Майонезик объяснила, зачем та объедалась на камеру

Популярная мукбанг-блогер Марина Кузьменко (Маришка Майонезик), умершая от острого панкреатита, объедалась вредной пищей на камеру, чтобы заработать денег на обеспечение ребенка. Об этом заявила ее подруга в студии «Пусть говорят» на Первом канале, сообщает «СтарХит» .

В эфире программы обсудили мукбанг-блогеров, которые подвергают свое здоровье риску, объедаясь вредной пищей на камеру и развлекая тем самым аудиторию. У многих людей после такого организм не выдерживает — так произошло и с Кузьменко.

Поджелудочная железа девушки не выдержала постоянных нагрузок от чрезмерного употребления вредной пищи. Врачи скорой не смогли спасти Марину. Ей было 28 лет. У девушки остался маленький сын.

В студии «Пусть говорят» певица Наталья Соловей, дружившая с умершей, выступила и против самих мукбанг-блогеров, и против тех, кто отправляет им так называемые донаты. Она рассказала, что общалась с Кузьменко на эту тему и просила изменить образ жизни.

«А на то мое сообщение Марина ответила в личку: „Как вы можете мне предложить зарабатывать иначе?“» — вспомнила Соловей.

Позднее блогерша попросила у певицы помощи. Она также рассказала подруге, что занималась подобными вещами ради сына.

«Казалось, что человек возьмется за себя, потому что я ей сказала: „Перестань убиваться, у тебя маленький ребенок“. А она отвечала, что все делала ради ребенка», — добавила Соловей.

Певица призвала всех следить за своим питанием и не портить здоровье ради денег и хайпа.

