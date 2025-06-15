У блогера поджелудочная не выдержала экспериментов с едой

В костромской больнице на 29-м году жизни скончалась известная мукбанг-блогер Марина Кузьменко, более известная под псевдонимом Маришка Майонезик, сообщает News.ru .

Причиной смерти стал острый панкреатит — поджелудочная железа не выдержала постоянных нагрузок от чрезмерного употребления вредной пищи. У девушки остался пятилетний сын, о дальнейшей судьбе которого ничего не сообщается.

Маришка Майонезик обрела популярность в соцсетях благодаря своим пищевым экспериментам и узнаваемым фразам: «ребятушки-ребятки», «майонез-майонезик», «курочка-кура».

Ее канал насчитывал почти 185 тысяч подписчиков, которые ценили не столько гастрономические изыски, сколько харизму и обаяние создательницы контента.