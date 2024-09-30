Подросток украл у отца сейф с деньгами и угнал его авто в Лосино-Петровском

Восьмиклассник из Лосино-Петровского украл у отца сейф с деньгами, в котором хранилось около 3 млн рублей, и угнал его автомобиль, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

14-летний подросток вынес из дома сундук, в котором его отец хранил сбережения. Всего в сейфе было около 3 млн рублей. Кроме того, парень забрал ключи от отцовского Volkswagen. На украденном автомобиле он подъехал к дому лучшего друга.

Второй мальчик оказался более благоразумным. Он позвонил отцу друга. Тот вызвал полицию и написал заявление на сына. Подростка вскоре нашли недалеко от дома. Он был за рулем авто.

Отмечается, что восьмиклассник ранее уже был замешан в подобных инцидентах. Год назад он принес в школу игрушечный пистолет и пугал им сверстников.

Как рассказал отец хулигана, проблемы у мальчика начались после развода родителей. Это произошло около двух лет назад. Мама забрала сына к себе, но после сдала в детский дом. Затем его оттуда забрал отец. С тех пор школьник стал совершать все больше провокационных поступков.

Ранее в Петербурге ребенок случайно выстрелил школьнице в рот из пистолета. Пострадавшую доставили в больницу, пуля застряла у нее в глотке.