Подростки пострадали в ЛНР при взрыве неустановленного устройства

В результате взрыва неустановленного устройства в районе завода «Стекольный» в Лисичанске ЛНР пострадали семь подростков, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник Telegram-канале .

По его словам, трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо — в другие медучреждения региона.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее российские бойцы уничтожили подразделение наемников из Колумбии в ЛНР. На телах нашли соответствующие шевроны.