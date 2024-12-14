Бойцы РФ ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР
В Грековке ликвидировали подразделение колумбийских наемников
В Грековке ЛНР российские силы ликвидировали наемников из Колумбии, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что были перехвачены разговоры на этом языке, на телах были соответствующие шевроны и литература.
«Документов, естественно, они при себе не имеют. Их… легендируют в украинской армии. То есть там Петро или Мыкола в документах, в билете военном, а на самом деле этот Петро или Мыкола совсем даже не европейской внешности», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее российские военные рассказали о канадских и чернокожих наемниках ВСУ,