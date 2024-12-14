Он уточнил, что были перехвачены разговоры на этом языке, на телах были соответствующие шевроны и литература.

«Документов, естественно, они при себе не имеют. Их… легендируют в украинской армии. То есть там Петро или Мыкола в документах, в билете военном, а на самом деле этот Петро или Мыкола совсем даже не европейской внешности», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее российские военные рассказали о канадских и чернокожих наемниках ВСУ,