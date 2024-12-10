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Канадские наемники ВСУ воюют в ДНР, их брали в плен, рассказали РИА Новости спецназовцы 51-й армии группировки войск «Юг».

«Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен. Канадские военные, точнее наемники, встречались», — сказал агентству командир группы спецназа с позывным «Сыч».

Офицер с позывным «Муля». рассказал, что «можно и в дрон увидеть темнокожего… солдата».

Ранее сообщалось о ликвидации в зоне СВО опытного шведского наемника-диверсанта и пленении британского поданного, воюющего на стороне ВСУ.