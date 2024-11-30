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В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ наемника из Швеции

Российские военнослужащие ликвидировали 22-летнего гражданина Швеции Саймона Петрика Раякисто, который с 2022 года принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, сообщает «Царьград» .

В конце октября иностранный наемник принимал участие в рейде диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Брянскую область.

Раякисто участвовал в боевых действиях в Афганистане, а на Украине швед активно сражался в Киевской области и в районе Артемовска (Бахмута).

Ранее оказавшийся в российском плену британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что жалеет о поездке на Украину. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.