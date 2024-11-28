Попавший в плен британский наемник заявил, что пожалел о поездке на Украину
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины и оказавшийся впоследствии в плену в Курской области, рассказал, что жалеет о поездке на Украину, пишет РИА Новости.
По его словам, он сильно пожалел, что не послушал свою семью, которая отговаривала его ехать на Украину. Также он выразил надежду, что родственники узнают из новостей, что с ним все в порядке.
СК России возбудило уголовное дело в отношении британского наемника. В Курске его арестовали, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу РФ и принимал участие в боевых действиях в Курской области. Следствие считает, что он вместе с сообщниками совершали преступления против мирного населения.
Ранее украинский военный Сергей Борисов, которого взяли в плен российские солдаты, рассказал на видео, что командир угрожал ему расстрелом. После этого мужчине пришлось сидеть три дня в окопе.