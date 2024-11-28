Попавший в плен британский наемник заявил, что пожалел о поездке на Украину

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины и оказавшийся впоследствии в плену в Курской области, рассказал, что жалеет о поездке на Украину, пишет РИА Новости .

По его словам, он сильно пожалел, что не послушал свою семью, которая отговаривала его ехать на Украину. Также он выразил надежду, что родственники узнают из новостей, что с ним все в порядке.

СК России возбудило уголовное дело в отношении британского наемника. В Курске его арестовали, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу РФ и принимал участие в боевых действиях в Курской области. Следствие считает, что он вместе с сообщниками совершали преступления против мирного населения.

Ранее украинский военный Сергей Борисов, которого взяли в плен российские солдаты, рассказал на видео, что командир угрожал ему расстрелом. После этого мужчине пришлось сидеть три дня в окопе.