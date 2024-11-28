Пленный солдат ВСУ рассказал, как трое суток сидел в окопе после угроз командира

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Пленный солдат ВСУ: командир обещал расстрелять меня, поэтому я сидел в окопе

Украинский военный Сергей Борисов, которого взяли в плен российские солдаты, рассказал на видео, что командир угрожал ему расстрелом. После этого мужчине пришлось сидеть три дня в окопе, сообщает Минобороны РФ.

Командование привело Борисова на украинскую позицию, которую почти полностью уничтожили российские солдаты. Ему сказали зайти в одну из нор и сидеть там. В ином случае — пообещали бросить рядом мину или гранату.

Борисов на протяжении трех суток вынужден был прятаться в окопе. Однако потом нашел способ сдаться.

Ранее военнопленный ВСУ Александр Приймачук сказал, что у украинских танковых подразделений наблюдается кадровый голод.