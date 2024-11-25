Украинский пленный: у танковых подразделений ВСУ кадровый голод
У танковых подразделений украинских войск наблюдается кадровый голод. В них переводят служащих других ведомств, заявил военнопленный ВСУ Александр Приймачук, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Он отметил, что в 17-ю танковую бригаду перевели примерно 400 бойцов Государственной специальной службы транспорта Украины. Приймачук отметил, что таким образом их «продали».
По словам пленного, руководство регулярно запугивало переведенных украинских военных. Тех, кто уйдет в «самоволку», обещали поймать и отправить на штурм.
Ранее взятый в плен солдат ВСУ Владимир Молозин рассказал, что украинских боевиков учат вести боевые действия по видео на YouTube.