Военнопленный: солдат ВСУ учат стрелять по видео с Youtube

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Взятый в плен солдат ВСУ рассказал об огневой подготовке по видео

Взятый в плен солдат ВСУ Владимир Молозин рассказал РИА Новости об огневой подготовке украинских новобранцев против танков с помощью Youtube.

Пленный сообщил, что после прибытия в противотанковую часть, он спросил о программе подготовки.

На что они получили ответ «посмотрите в Youtube, там все рассказывают», в том числе, и про стрельбу из противотанкового гранатомета.

Военнопленный добавил, что он был вооружен только автоматом.

Ранее сообщалось, что в Курской области сдались в плен еще пять украинских военных.