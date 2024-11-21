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ВСУ за сутки потеряли 150 бойцов в Курской области

Украинские силы за сутки потеряли в Курской области свыше 150 военнослужащих. Пятеро бойцов ВСУ сдались в плен, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения группы войск «Север» ВС РФ также поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

За все время боев в Курской области армия вторжения потеряла более 34540 солдат, 215 танков, 120 бронетранспортеров, почти 1200 боевых бронированных машин и без малого 300 артиллерийских установок, 147 боевых машин пехоты, а также другую военную технику и вооружение.

Между тем российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР.