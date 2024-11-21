Российские войска взяли Дальнее в ДНР
Минобороны РФ заявило об освобождении Дальнего в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР. ВС России продолжают наступать и освобождать территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дальнее удалось взять благодаря решительным действиям бойцов группировки войск ВС РФ «Юг». Военнослужащие «Южной» группы также поразили формирования бригад ВСУ в районах Северска, Курахово, Дачного и Веролюбовки в ДНР.
Бойцы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», склад боеприпасов, британскую самоходную артустановку Braveheart, четыре орудия M119 производства США и другие виды вооружения и воентехники противника.
20 ноября в Донбассе также освободили населенный пункт Ильинка.