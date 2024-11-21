сегодня в 12:19

Минобороны РФ заявило об освобождении Дальнего в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР. ВС России продолжают наступать и освобождать территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дальнее удалось взять благодаря решительным действиям бойцов группировки войск ВС РФ «Юг». Военнослужащие «Южной» группы также поразили формирования бригад ВСУ в районах Северска, Курахово, Дачного и Веролюбовки в ДНР.

Бойцы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», склад боеприпасов, британскую самоходную артустановку Braveheart, четыре орудия M119 производства США и другие виды вооружения и воентехники противника.

20 ноября в Донбассе также освободили населенный пункт Ильинка.