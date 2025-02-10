Подозреваемый раскрыл причину нападения на фигуристку Нугуманову в Москве

Подозреваемый в повреждении автомобиля известной фигуристки Елизаветы Нугумановой заявил, что причиной его агрессивного поведения стал раздражающий звук сигнала, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля „Мерседес“, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — рассказал мужчина.

Предварительно, инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте. Пассажир автомобиля такси, водитель которого нарушил ПДД, в ответ на сигнал фигуристки разбил лобовое стекло ее автомобиля. После этого мужчина поспешил скрыться.

Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела по факту повреждения автомобиля известной фигуристки.