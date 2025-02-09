Разбил стекло машины: неадекват напал на фигуристку Нугуманову на дороге в Москве

В Москве на Мичуринском проспекте произошел неприятный инцидент с известной фигуристкой Елизаветой Нугумановой — агрессивный пассажир такси разбил лобовое стекло ее автомобиля, сообщает Mash .

На опубликованном видео видно, что удар пришелся в середину лобового стекла, из-за этого по нему поползли трещины во все стороны.

Спортсменка посигналила, когда остановившееся впереди такси создало затор на дороге. Это простое действие спровоцировало агрессивную реакцию пассажира, который покинул такси и нанес несколько ударов по лобовому стеклу автомобиля фигуристки, повредив его.

По словам Нугумановой, нападавший производил впечатление неадекватного человека. Елизавета подчеркнула, что никаких предшествующих конфликтов с этим человеком у нее не было и признаков слежки она не замечала.

После инцидента пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.