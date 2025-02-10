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Полиция задержала подозреваемого в нападении на фигуристку Нугуманову в Москве

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в нападении на известную фигуристку Елизавету Нугуманову. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте. Водитель такси нарушил ПДД, остановившись на пешеходном переходе. Спортсменка за рулем другого автомобиля посигналила. Действия Нугумановой спровоцировали агрессивную реакцию пассажира, который покинул такси и нанес несколько ударов по лобовому стеклу автомобиля фигуристки, повредив его.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, который оперативно установили личность и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства нападения на известную спортсменку.

Как пишет Mash, нападавшим оказался 44-летний москвич-экстремал Александр О. Мужчина увлекается серфингом и прыжками с парашютом. За нападение на фигуристку ему грозит до 5 лет тюрьмы.