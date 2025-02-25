Подозреваемых в нападении на генконсульство РФ в Марселе опознали по камерам

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский рассказал, что у диппредставительства отличные камеры наружного наблюдения. У них хорошая чувствительность, а также они выдают четкую картинку.

Как оказалось, на камеру попало лицо одного из тех, кто бросал самодельные взрывные устройства на территорию учреждения. Благодаря изображению удалось отыскать подозреваемого.

Полицейские ожидали появления мужчины, причастного к нападению на генконсульство РФ, на проукраинском митинге в Марселе, что и произошло. В результате там были задержаны два человека, оба — граждане Франции. Один из них тот самый подозреваемый.

Другая информация по делу закрыта, так как продолжаются следственные мероприятия. Между тем СК тоже возбудил уголовное дело после нападения на Генконсульство РФ в Марселе, которое произошло 24 февраля. По данным Оранского, французские следователи еще не осуществили контакт с российскими коллегами.