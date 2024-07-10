Подозреваемому в стрельбе из арбалета Клиффорду оказали медицинскую помощь

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Задержанным полицией на севере британской столицы Кайлом Клиффордом занимаются врачи. Однако, по данным BBC, силовики не открывали огонь

В свою очередь источники таблоида Sky News утверждают, что бывший военный Клиффорд был близко знаком с погибшей Луизой Хант — дочерью журналиста.

Ранее сообщалось о нападении на семью комментатора BBC Джона Ханта. Его супругу и двух дочерей расстреляли из арбалета.