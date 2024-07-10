Подозреваемому в стрельбе из арбалета Клиффорду оказали медицинскую помощь
Предполагаемого убийцу семьи спортивного комментатора нашли раненым
Предполагаемого убийцу семьи спортивного комментатора Джона Ханта Кайла Клиффорда нашли раненым в Лондоне, пишет РБК.
Задержанным полицией на севере британской столицы Кайлом Клиффордом занимаются врачи. Однако, по данным BBC, силовики не открывали огонь
В свою очередь источники таблоида Sky News утверждают, что бывший военный Клиффорд был близко знаком с погибшей Луизой Хант — дочерью журналиста.
Ранее сообщалось о нападении на семью комментатора BBC Джона Ханта. Его супругу и двух дочерей расстреляли из арбалета.