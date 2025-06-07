Подошли на лодке: подростки хотели залезть в «космическое яйцо» Живописного моста

Трое подростков на лодке пытались пробраться на знаменитую смотровую площадку Живописного моста в Серебряном Бору на северо-западе Москвы. Юношей задержали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в субботу около 05:00. Трое подростков подплыли на лодке к опоре моста. Один остался охранять лодку, а остальные попытались проникнуть на заброшенную смотровую площадку. Однако злоумышленников быстро обнаружили, так как местность находится под видеонаблюдением.

Подростков из «космического яйца» доставали спасатели, пожарная машина, а на воде дежурили два катера. Затем парней передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее спасатели достали из воды пьяного мужчину, который упал с Крымского моста в Москве. Сначала неизвестный залез на верхнюю опору моста, а затем он рухну оттуда.