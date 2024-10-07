Подмосковная полиция нагрянула на склад, где работали более 160 нелегалов

В деревне Гривно городского округа Подольск сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Московской области нашли склад, где нелегально работали 69 мигрантов. Их оштрафовали и выдворили из страны, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства .

«В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 161 мигранта составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 69 нелегалов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ», — заявила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, всех нарушителей российского законодательства оштрафовали на 5 тыс. рублей, а затем выдворили из страны.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства случившегося с целью привлечения работодателей к ответственности за найм нелегалов.

Ранее подмосковная полиция нашла общежитие, которое было переполнено нелегальными жильцами. Предварительно установлено, что 75 человек незаконно находились в России.