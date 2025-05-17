Подглядывал за женщинами и детьми: скрытые камеры нашли в туалете кафе в Москве

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В Москве директора семейного кафе обвинили в установке скрытых камер в туалете

В Москве директора семейного кафе обвинили в установке в туалете скрытых камер. Мужчина подглядывал за женщинами и детьми, сообщает Mash .

Инцидент произошел в кафе «Палана» в поселке Коммунарка. Сотрудники заведение обнаружили в туалете скрытую камеру и вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 33-летнего управляющего кафе и на несколько дней приостановили работу заведения. В ходе допроса мужчина заявил, что с помощью камеры подглядывал за сотрудницами и посетителями, включая детей, для сексуального удовлетворения.

Все фото- и видеоматериалы задержанный сохранял на свой смартфон для просмотра.

Ранее камеру видеонаблюдения установили над писсуарами в мужском туалете одной из школ Воронежа. По мнению возмущенных учеников, действия администрации школы нарушают их личные границы.