Воронежские школьники пожаловались на камеру в мужском туалете

Камеру видеонаблюдения установили над писсуарами в мужском туалете одной из школ Воронежа. Ученики возмущены решением администрации учебного заведения, сообщают «Воронежские новости» .

Инцидент произошел в Отрадненской школе № 2. На опубликованных кадрах видно, как установленная видеокамера направлена на кабинки и писсуары в мужском туалете школы.

Выяснилось, что камеру видеонаблюдения установили по распоряжению руководства школы. При этом школьники утверждают, что камеру в женском туалете пообещали установить позднее.

По мнению возмущенных учеников, действия администрации школы нарушают их личные границы.