Airbus A321, который летел из Москвы в Сочи, благополучно сел в аэропорте Астрахани, сообщает MSK1.RU .

Ранее самолет Airbus A321 подал сигнал тревоги. Это произошло почти в конце рейса. Пилоты назвали код 7700. Это указывает на некое серьезное происшествие в самолете.

Как рассказали в «Уральских авиалиниях», в самолете сработала сигнализация, которая не дает безопасно продолжить рейс. Экипаж решил уйти на запасной аэродром.

Борт в итоге благополучно приземлился в Астрахани.

Ранее Mash сообщил, что за полетом самолета на Flightradar24 следили более 17 тысяч человек. Высота Airbus A321 составляла более 10 тысяч метров, а скорость — всего 277 км/ч.