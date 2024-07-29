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Под Волгоградом отбуксируют 10 поврежденных во время схода состава вагонов

10 вагонов, поврежденных во время схода пассажирского поезда в Волгоградской области, отбуксируют резервным локомотивом на станцию Гремячая, сообщает пресс-служба МЧС России .

Специалисты ведомства помогают пассажирам поезда в городе Котельниково, где организованы пункты временного размещения. Кроме того, с пострадавшими работают психологи МЧС России.

Также подготовлен вертолет Ми-8 МЧС России, в котором есть медицинский модуль.

29 июля пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком в Волгоградской области. Девять вагонов поезда сошли с рельсов.

В результате ЧП пострадало 140 человек. Погибших нет.