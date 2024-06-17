Под служебную проверку попал начальник СИЗО Ростова, где был захват заложников
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В отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева началась служебная проверка. Накануне там шестеро террористов захватили в заложники сотрудников ФСИН. В ходе проверки дадут оценку условиям содержания арестантов, сообщает SHOT.
На допросе четверо заключенных заявили, что террористы попытались их завербовать. При этом они рассказали, что злоумышленники разрабатывали план захвата заложников продолжительное время, чаще всего по ночам.
Преступники хотели вовлечь в свои ряды максимальное число сокамерников, пообещав им заплатить после совершения побега. У тех, кто не хотел сотрудничать с захватчиками, отбирали ножи, незаконно полученные в передачках.
Также идут допросы сотрудников СИЗО-1, чтобы выяснить, каким образом на территорию изолятора попали телефоны, флаги ИГИЛ* и повязки, которыми воспользовались террористы. Вероятно, что флаги и повязки могли пронести под видом полотенец.
Кроме того, правоохранители ведут работу с родственниками ликвидированных преступников.
Ростовский СИЗО-1 на момент захвата заложников был переполнен. При этом там выявлен дефицит сотрудников. В том числе это было на руку террористам.
* - Террористическая организация, запрещенная в РФ.