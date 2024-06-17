Под служебную проверку попал начальник СИЗО Ростова, где был захват заложников

В отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева началась служебная проверка. Накануне там шестеро террористов захватили в заложники сотрудников ФСИН. В ходе проверки дадут оценку условиям содержания арестантов, сообщает SHOT .

На допросе четверо заключенных заявили, что террористы попытались их завербовать. При этом они рассказали, что злоумышленники разрабатывали план захвата заложников продолжительное время, чаще всего по ночам.

Преступники хотели вовлечь в свои ряды максимальное число сокамерников, пообещав им заплатить после совершения побега. У тех, кто не хотел сотрудничать с захватчиками, отбирали ножи, незаконно полученные в передачках.

Также идут допросы сотрудников СИЗО-1, чтобы выяснить, каким образом на территорию изолятора попали телефоны, флаги ИГИЛ* и повязки, которыми воспользовались террористы. Вероятно, что флаги и повязки могли пронести под видом полотенец.

Кроме того, правоохранители ведут работу с родственниками ликвидированных преступников.

Ростовский СИЗО-1 на момент захвата заложников был переполнен. При этом там выявлен дефицит сотрудников. В том числе это было на руку террористам.

* - Террористическая организация, запрещенная в РФ.