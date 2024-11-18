Под Одессой мужчина, вернувшийся с фронта, обезглавил ребенка

Нацполиция рассказала о том, что в Одесской области произошла трагедия: вернувшийся с фронта мужчина убил 5-летнюю девочку, отрубив ей голову, сообщает Life.ru .

По информации местных пабликов, подозреваемый вернулся в родное село на отдых и в ту злополучную ночь находился у знакомой, с которой распивал спиртные напитки.

Когда под утро внучка хозяйки проснулась и начала капризничать, он решил утихомирить ее, используя топор. Где в это время была бабушка девочки — не уточняется.

Поняв, что он натворил, мужчина попытался покончить с собой, но его удалось спасти. В итоге военного задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что в Одессе мобилизовали «языкового инспектора» — извращенца, который долгое время издевался над местными жителями, подвергая их унижениям и угрожая им за использование русского языка.