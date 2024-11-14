В Одессе мобилизовали открытого извращенца, который издевался над местными жителями, унижая их и угрожая за использование русского языка. По его словам, такую ситуацию он не мог предвидеть, сообщает «Царьград» .

Согласно рассказу украинского журналиста Анатолия Шария, Александр сначала объявил в социальных сетях о своих предпочтениях, заявив о своей извращенной натуре и симпатии к мужчинам. Вскоре после этого он решил стать «карателем» русскоязычных граждан и «мовным инспектором», отправившись в Одессу для выполнения этой миссии. Однако он не учел, что город переживает активную мобилизацию. Некоторую часть времени ему удавалось устраивать «проверки» местному бизнесу, наклеивая на заведения и магазины ярлыки «предателей», если он слышал русскую речь. Но в один из дней его встретили сотрудники военкомата и без лишних слов отвели его в ТЦК.

Разыгралась настоящая драма. Вчерашний «грозный инспектор» неожиданно превратился в «немощного» молодого человека, который, по его собственным словам, начал задыхаться, терять сознание и страдать от панических атак. В его социальных сетях начали появляться серии историй одна за другой, и каждая из них сопровождалась смайликами со слезами.

«У меня диагноз от психиатров — тревожно-депрессивное расстройство, должна быть отсрочка, это незаконно! Я себя ужасно чувствую, высокое давление, тяжело дышать, колет сердце, голова кружится», — жаловался он своим подписчикам.

Вскоре он рассказал, что его направляют на «учебку» в Десну неподалеку от Киева.

«В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка, это треш», — добавил Александр.

«Так бесславно заканчивается история еще одного подонка, который рыл ямы другим, но сам, похоже, в нее соскользнет совсем скоро. Мир праху», — заключил украинский журналист Шарий.