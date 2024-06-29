Под Белгородом во время атаки ВСУ в шею мужчины прилетел осколок боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ снова совершили террористическую атаку на два населенных пункта Шебекинского городского округа, один местный житель получил осколочное ранение шеи.

Гладков отметил, что пострадавшего увезли в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Другой информации о его состоянии пока нет. Травму он получил во время атаки ВСУ села Маломихайловка.

«В селе различные повреждения выявлены на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены один социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи», — отметил Гладков.

По словам главы региона, на дороге между Муромом и Архангельским беспилотник ударил по легковому автомобилю. Транспортное средство получило серьезные повреждения, но водитель за помощью в больницу пока не обращался.

Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших от ударов украинских дронов-камикадзе по Белгородской области. Один из пострадавших получил баротравму.