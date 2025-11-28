Почти 130 трупов: озвучены итоги страшного пожара в Гонконге

Число погибших при пожаре в многоэтажках в Гонконге выросло до 128 человек

Количество погибших из-за пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге увеличилось до 128. Из них 108 скончались на месте и были обнаружены в зданиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.