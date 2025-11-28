Почти 130 трупов: озвучены итоги страшного пожара в Гонконге
Число погибших при пожаре в многоэтажках в Гонконге выросло до 128 человек
Фото - © скриншот
Количество погибших из-за пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге увеличилось до 128. Из них 108 скончались на месте и были обнаружены в зданиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.
Среди погибших есть один сотрудник пожарной службы. 80 обнаруженных трупов невозможно идентифицировать.
Травмы в результате мощного пожара получили 79 человек. Продолжаются поиски 20 граждан.
26 ноября в Гонконге огонь охватил ЖК Wang Fuk Court. В нем находилось 2 тыс. квартир. Пожар стал самым мощным за последние 17 лет.
