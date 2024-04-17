По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесен ракетный удар
Николаевское подполье: инфраструктура порта у Одессы попала под ракетный удар
Фото - © Скриншот / видео Минобороны России
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по инфраструктуре порта в районе Одессы был нанесен российский ракетный удар, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Южном удар был нанесен по портовой инфраструктуре. Взрыв сопровождался большой детонацией и выбросом пламени.
Лебедев сообщил об отсутствии конкретных данных касаемо нанесенного удара. Но он отметил, что дороги по направлению к порту и набережной оцеплены, по ним пропускают только машины скорой помощи.
В среду утром в южных областях Украины прогремела серия взрывов. Ракетные удары наносились по объектам в Черниговской, Одесской и Днепропетровской областях.